05 сентября 2020

В Брянске подростки попытались поджечь цветок у Вечного огня. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада и приготовления к празднику 9 мая. Курган, вечный огонь, гвоздики, день памяти, 9 мая, цветы, день победы
Подростки попытались поджечь цветок у Вечного огня в Брянске Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Брянске подростки попытались поджечь цветы у Вечного огня. Об этом сообщили местные СМИ, а видеозапись произошедшего опубликована в городском паблике «ЧП и ДТП Брянск» в соцсети «ВКонтакте».

«Инцидент произошел в Володарском районе Брянска в сквере имени Ленина. Как сообщили 5 сентября очевидцы, подростки устроили фаер-шоу у Вечного огня», — пишет портал «Брянск Today». Один из жителей города опубликовал в указанной группе видео. На записи видно, как один из подростков пытается поджечь предмет, похожий на цветок от огня, после чего убегает и прячется за мемориалом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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