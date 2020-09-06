В Озерске сразу восемь кандидатов решили сняться с выборов
В Озерске восемь человек решили не участвовать в выборах — Текслер объявил о новой породе лошадей — коронавирус в регионе не отступает — Аристов сыграл самую дорогую свадьбу. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 7 сентября — в обзоре URA.RU:
Восемь кандидатов сняли с выборов
- В Озерске сразу восемь человек отказались от выборов в местное собрание депутатов. Из них пятеро — представители ЛДПР.
В области выводят новую породу лошадей
- В регионе появится своя порода лошадей. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Троицк. Однако, по словам заводчиков, это будет мясная порода.
Ситуация с COVID в регионе не стабилизируется
- К 6 сентября в области подтверждены 73 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на шесть меньше, чем накануне, но по сообщениям оперштаба, с начала сентября число заболевших колеблется в пределах 73-79 новых случаев в сутки.
В Челябинске прошла самая дорогая свадьба
- Челябинский олигарх Александр Аристов 5 сентября устроил своей внучке Елизавете самую дорогую свадьбу за всю историю области. На ней выступали российские звезды.
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