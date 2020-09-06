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Самое актуальное в Челябинской области на 7 сентября. Восемь кандидатов снялись с выборов, олигарх устроил самую дорогую свадьбу

© Служба новостей «URA.RU»
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Праймериз Ер Челябинск, кабинки для голосования, выборы
В Озерске сразу восемь кандидатов решили сняться с выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске восемь человек решили не участвовать в выборах — Текслер объявил о новой породе лошадей — коронавирус в регионе не отступает — Аристов сыграл самую дорогую свадьбу. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 7 сентября — в обзоре URA.RU:

Восемь кандидатов сняли с выборов

В области выводят новую породу лошадей

  • В регионе появится своя порода лошадей. Об этом рассказал губернатор Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Троицк. Однако, по словам заводчиков, это будет мясная порода.

Ситуация с COVID в регионе не стабилизируется

  • К 6 сентября в области подтверждены 73 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это на шесть меньше, чем накануне, но по сообщениям оперштаба, с начала сентября число заболевших колеблется в пределах 73-79 новых случаев в сутки.

В Челябинске прошла самая дорогая свадьба

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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