Число госпитализированных снова растет Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 7 сентября выявлено 125 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID. При этом резко выросло число госпитализированных заболевших — в больницах региона находился 417 пациентов.

При этом в конце августа число госпитализированных опускалось до 150-180 человек. Схожие показатели были лишь в начале месяца — 6 августа в больницах лежало 443 свердловчанина.

Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19, общее число случаев достигло 479. «Состояние 84 госпитализированных оценивается как тяжелое, 74 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе.

Выписано из больниц 61 человек. Общее число выздоровевших достигло 20 364 пациентов. Всего в регионе с начала эпидемии заболело 26 163 человек.

Число госпитализированных растет с начала сентября URA.RU