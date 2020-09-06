06 сентября 2020
05 сентября 2020

В свердловских больницах резко выросло число больных COVID. Такого не было уже месяц

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие кабинета компьютерной томографии в ГКБ №40. Екатеринбург, капсула, транспортировка, covid-19, covid19, коронавирус
Число госпитализированных снова растет Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 7 сентября выявлено 125 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает региональный штаб по борьбе с COVID. При этом резко выросло число госпитализированных заболевших — в больницах региона находился 417 пациентов.

При этом в конце августа число госпитализированных опускалось до 150-180 человек. Схожие показатели были лишь в начале месяца — 6 августа в больницах лежало 443 свердловчанина.

Зарегистрировано два случая смерти больных COVID-19, общее число случаев достигло 479. «Состояние 84 госпитализированных оценивается как тяжелое, 74 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 41 — на аппаратах ИВЛ», — сообщили в штабе.

Выписано из больниц 61 человек. Общее число выздоровевших достигло 20 364 пациентов. Всего в регионе с начала эпидемии заболело 26 163 человек.

Число госпитализированных растет с начала сентября
URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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