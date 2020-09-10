Жители свердловского города паникуют из-за статистики COVID

Горожане опасаются вспышки COVID Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В закрытом городе Новоуральск Свердловской области жители запаниковали из-за того, что перестали получать статистику числа заболевших коронавирусом. Возникли слухи о вспышке, которую скрывают власти. Однако, по данным источников, неразбериха возникла из-за отпусков ответственных сотрудников.

На городском сайте Новоуральска последний раз статистика заболевших коронавирусом публиковалась 3 сентября. «По данным на 2 сентября, с начала эпидемии в Новоуральском городском округе зарегистрировано 1229 случаев заболевания COVID-19 (за сутки — 9)», — сообщалось со ссылкой на газету «Нейва». На сайте газеты также более свежих данных обнаружить не удалось. Связаться с редактором газеты Еленой Стрельцовой не получилось — ее не оказалось на месте.

«Руководитель городской больницы и эпидемиолог ушли в отпуска, их заместители теперь не могут свести цифры. Итоговые цифры оказались разными», -объяснил URA.RU источник, знакомыq с ситуацией. Еще один инсайдер рассказал, что в небольшом закрытом городе это недопонимание мгновенно обросло слухами о массовых заражениях. «Жители пугают друг друга тем, что произошла большая вспышка», — уточнил собеседник агентства.

Получить комментарии у администрации города на момент публикации не удалось. Сотрудник, ответственный за связи с общественностью Светлана Дедюхина, не ответила на звонок корреспондента.

Обновлено в 15.20: Управляющая делами администрации Новоуральска Ольга Новоселова заверила, что статистика коронавируса ведется, как и ранее, регулярно. Однако, по ее словам, бывают задержки в установлении точного диагноза, поэтому было решено давать число новых заболевших без нарастающего итога.