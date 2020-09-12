На свердловских выборах зафиксировали аномальную явку

Свердловчане активно пошли к урнам для голосования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Явка в одном из муниципалитетов Свердловской области по состоянию на 12.00 превысила 20%. Как сообщили URA.RU в исполкоме регионального отделения «Единой России», партийные наблюдатели на избирательных участках сообщают, что голосование во всех муниципалитетах области проходит без нарушений.

«В отдельных городах области на довыборах в местные Думы явка уже превысила 20%. Так, в Махнево, где проходят выборы нового состава Думы, явка составляет около 21%», — рассказал зампред исполкома Максим Бестфатер. По сводным данным из населенных пунктов, входящих в состав Краснотурьинского избирательного округа, на избирательные участки пришли более 10% избирателей. Как явствует из данных избиркома, таков же средний показатель явки по всему региону.

«Мы направили наблюдателей на все избирательные участки, где сегодня проходят выборы. И насколько я вижу по тем данным, которые от них поступают, каких-то нарушений на участках не выявлено», — сказал секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий. По его словам, присутствие наблюдателей на участках позволяет обеспечить легитимность голосования.

Ранее оппозиция жаловалась на применение админресурса для агитации во время «дня тишины» 12 сентября. Однако данных о нарушениях непосредственно на избирательных участках у оппозиционеров на момент публикации не имеется. В Единый день голосования 13 сентября на территории Свердловской области проходят довыборы депутата свердловского заксобрания по Краснотурьинскому округу №16, выборы депутатов думы Махневского муниципального образования, а также довыборы муниципальных депутатов Асбеста, Сысерти, Карпинска, Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Верхней Салды, Невьянска, Полевского и поселка Гари.