Выяснилось, кто победит на довыборах в пермский парламент

Кандидаты, которые победили на довыборах в заксобрание, займут кресла депутатов на один год Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

На довыборах в заксобрание Пермского края лидируют Антон Удальев и Вячеслав Григорьев. Об этом можно судить по данным экзитполов, которые оказались в распоряжении URA.RU по окончании выборов в регионе.

Согласно экзитполам, по округу №2 мандат депутата законодательного собрания с большой долей вероятности достанется Вячеславу Григорьеву («Единая Россия»). По предварительным данным, он набирает почти 48% голосов избирателей. По округу №17 лидирует кандидат от «Единой России» Антон Удальев. В его поддержку высказались 50% опрошенных социологами пермяков. В округе №13 социологический опрос избирателей не проводился.

Голосование в Пермском крае впервые проходило в три дня — с 11 по 13 сентября. В эти дни пермяки выбирали губернатора. Средняя явка избирателей по краю по состоянию на 18:00 составила 33,53%. Кроме того, в крае проходят довыборы в законодательное собрание по трем одномандатным избирательным округам.