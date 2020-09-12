12 сентября 2020
11 сентября 2020

Выяснилось, кто победит на довыборах в пермский парламент

© Служба новостей «URA.RU»
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Утверждение старых новых министров и замгубернаторов Свердловской области на очередном заседании заксобрания. Екатеринбург, пересторонин сергей, одиночество, пустые кресла, рапопорт леонид
Кандидаты, которые победили на довыборах в заксобрание, займут кресла депутатов на один год Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Пермского края

На довыборах в заксобрание Пермского края лидируют Антон Удальев и Вячеслав Григорьев. Об этом можно судить по данным экзитполов, которые оказались в распоряжении URA.RU по окончании выборов в регионе.

Согласно экзитполам, по округу №2 мандат депутата законодательного собрания с большой долей вероятности достанется Вячеславу Григорьеву («Единая Россия»). По предварительным данным, он набирает почти 48% голосов избирателей. По округу №17 лидирует кандидат от «Единой России» Антон Удальев. В его поддержку высказались 50% опрошенных социологами пермяков. В округе №13 социологический опрос избирателей не проводился.

Голосование в Пермском крае впервые проходило в три дня — с 11 по 13 сентября. В эти дни пермяки выбирали губернатора. Средняя явка избирателей по краю по состоянию на 18:00 составила 33,53%. Кроме того, в крае проходят довыборы в законодательное собрание по трем одномандатным избирательным округам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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