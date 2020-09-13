13 сентября 2020
12 сентября 2020

Лишь одна малая партия прошла в челябинское заксобрание

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Клипарт. Челябинск., законодательное собрание, реставрация, строительная люлька
Лидером на выборах стала «Единая Россия» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Партия «Зеленая альтернатива» не смогла набрать 5% голосов на выборах в законодательное собрание Челябинской области. Таким образом, в региональный парламент прошла только одна малая политическая сила —«Партия пенсионеров», набравшая 5,67% голосов, сообщили в избирательной комиссии Челябинской области (данные от 05:23 понедельника).

Лидером на выборах стала партия «Единая Россия» — 43,67%, далее идет «Справедливая Россия» — 14,32%. У КПРФ — 11,89%, у ЛДПР — 11,51%. «Зеленая альтернатива» набрала 4,8%, «Партия роста» — 1,5%, «За правду» — 2,06%, «Родина» — 0,7%.

Явка на выборы оказалась низкой: по предварительной информации, проголосовало 32,7% от общего числа избирателей. Жители Челябинской области выбирали 60 депутатов в местный парламент с 11 по 13 сентября. Из них половину по партийным спискам. Первая сессия нового состава заксобрания пройдет 24 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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