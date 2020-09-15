Аналитики: ЦБ до конца года снова снизит ключевую ставку

Впервые за полгода Центробанк не будет снижать ключевую ставку и сохранит ее на уровне 4,25%, считают многие аналитики. Основными причинами такого решения являются усиление санкционной риторики и неожиданное ускорение инфляции в августе.
«Пауза в снижении объясняется восстановлением экономики и потребительского спроса опережающими темпами», — пишут «Известия» со ссылкой на опрошенных экспертов. В пользу сохранения ставки также играет ухудшение настроений на финансовых рынках, объяснил РБК главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.
По ожиданиям аналитиков, до конца 2020-го ЦБ все же снизит ключевую ставку еще на 0,25 п. п. — до 4%. Однако экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец не исключает, что ставка «зависнет» на нынешнем уровне, если внешняя неопределенность останется высокой.
Последний раз Банк России сохранил ставку в марте 2020 года. Это произошло на фоне падения цен на нефть, волатильности рубля и спада мирового ВВП в связи с распространением коронавируса. На последующих трех заседаниях ЦБ снижал показатель, в результате ключевая ставка достигла рекордно низкого для России уровня — 4,25%, напоминает «Утро.ру».
Ранее в Центробанке заявили, что регулятор видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, пишет «Национальная служба новостей». При этом полный эффект от этого действия регулятора будет наиболее заметен только в 2021 году, уточняет RT.
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