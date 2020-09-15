Авторитетный бизнес теряет кандидата на выборах в Екатеринбурге

Антон Швалев вышел из партии, с которой связан его карьерный путь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-депутат Антон Швалев, который при поддержке авторитетного бизнесмена пытается вернуться в гордуму Екатеринбурга через довыборы 22 ноября, попал впросак. По информации URA.RU, рассчитывая на выдвижение от «Единой России» и не зная об истинных планах руководства партии, он вышел из «Справедливой России», в которой состоял долгое время.

Авторитетный бизнесмен, контролирующий большинство в думе Екатеринбурга, продвигает Швалева в Верх-Исетском округе. «Швалева сначала убедили, что его выдвижение от „ЕР“ согласовано. И он забрал документы из „Справедливой России“. Но ситуация поменялась: единороссы против выдвижения Швалева под своим брендом. Что сейчас будет — непонятно. Вряд ли его примут обратно в „СР“», — описал ситуацию инсайдер.

Получить комментарий самого Швалева на момент публикации не удалось. Лидер свердловских эсеров Андрей Кузнецов не стал комментировать URA.RU информацию о выходе Швалева из партии, но подчеркнул, что «СР» будет участвовать в кампании.

Довыборы в гордуму пройдут 22 ноября в двух округах — Ленинском и Верх-Исетском. В Ленинском округе авторитетный бизнесмен поддерживает Виталия Чачина, который, по его задумке, пойдет на выборы также от «Единой России». Однако из-за того, что у партии, а также мэрии Екатеринбурга и клана «Таганский ряд» свои планы на кампанию, вопрос поставлен на паузу. Кандидаты на довыборы от «Единой России» (именно их поддержат власти) определятся по итогам праймериз 22 сентября.

В 2018 году Швалев избрался в гордуму Екатеринбурга от «Справедливой России». Однако в начале 2019 года он отказался от мандата, переехав в команду омского губернатора, эсера Александра Буркова. Спустя год Швалев вернулся в Екатеринбург.