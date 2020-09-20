Человек губернатора пропустит первое заседание челябинского ЗСО

Олег Гербер (на фото) пропустит первое заседание ЗСО, но после ухода Олега Цепкина получит «портфель» в заксобрании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Директор правительственного медиахолдинга ОТВ Олег Гербер пропустит первое заседание заксобрания Челябинской области нового созыва. Он получит мандат Олега Цепкина, когда его делегируют в Совет Федерации РФ от ЗСО, сообщил URA.RU источник в региональном парламенте.

«На первом заседании ЗСО должны делегировать Цепкина в сенаторы на новый срок. После этого Гербер, человек из команды губернатора, получит его мандат и с большой вероятностью — пост вице-спикера заксобрания», — добавил собеседник.

Олег Цепкин возвращается в Совет Федерации РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Действующий сенатор Цепкин не стал опровергать информацию о втором сроке в Совете Федерации РФ, однако заявил, что не знает, кому в этом случае достанется его мандат. «Я впервые слышу, что уже есть конкретная фамилия», — заверил собеседник.

Гербер заявил, что не знает, передаст ли ему кто-то мандат. «Со мной эти вещи никто не обсуждает. Если кто-то складывает полномочия депутата и есть заинтересованность, чтобы я их получил, то так и будет. Но мне об этом ничего не известно», — подчеркнул он.

Формирование ЗСО завершается на этой неделе. К пятнице все партии должны окончательно определиться, кто у них получит мандаты по спискам.