В Челябинске выберут наказание экс-мэру Тефтелеву

Сегодня суд начнет решать судьбу Евгения Тефтелева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Задержан экс-мэр Челябинска Тефтелев

В Центральном районном суде Челябинска 22 сентября начинается процесс по делу обвиняемого во взяточничестве экс-главы города Евгения Тефтелева. Не исключено, что уже в ближайшее время может быть вынесен приговор.

«Процесс начнется в 16:00. Председательствовать на заседании будет судья Александр Табаков», — пояснили в суде. Сторона защиты воздерживается от комментариев о перспективах дела.

«Первое заседание установочное. На нем определится, затянется ли процесс в связи с необходимостью вызывать и заслушивать свидетелей, либо все решится буквально за один день. Дело в том, что экс-чиновник заключил соглашение со следствием, а в таких случаях в рамках особого судопроизводства приговор выносится очень быстро», — пояснил источник URA.RU в правоохранительных органах.

По версии следствия, возглавляя администрацию Челябинска, Тефтелев и начальник управления капитального строительства Евгений Пашков получили 2,5 млн рублей от депутата гордумы Сергея Селещука. Фирма последнего, в свою очередь, получила муниципальный контракт на возведение школы в спальном микрорайоне Парковый.

Тефтелев и Пашков были задержаны ФСБ в декабре прошлого года в Магнитогорске. Им было предъявлено обвинение по ч.6 ст. 290УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Экс-мэр признал вину, начал сотрудничать со следствием и дожидается решения своей судьбы под домашним арестом. Пашков утверждает, что невиновен — и остался в СИЗО. Его дело завершено и будет рассматриваться отдельно. Селещук проходит по делу свидетелем.