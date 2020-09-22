Инфекция начала проникать в учебные заведения Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 23 сентября — 287-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 197-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 16 086, выздоровели 12 431 и скончались 453 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 115 810 (+6 215) случаев заражения. Вылечились 917 949 (+5 976) пациентов — 82% от заболевших. Умерли 19 649 (+160) человек — 1,7% от заразившихся.

COVID отвоевал новые позиции, ограничения ужесточают

В Челябинской области к утру 22 сентября произошло 79 случаев заражения коронавирусом за сутки. В том числе заболели шесть школьников, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Накануне было зарегистрировано 77 заражений, теперь их число приблизилось к рекордным показателям выходных дней — 80 и 81 случай. При этом 42-летнюю женщину и 56-летнего мужчину погубила коронавирусная пневмония.

Ограничения ужесточают

В Челябинске начались масштабные проверки в магазинах и торговых комплексах по соблюдению масочного режима. Сотрудниками мэрии и Роспотребнадзора уже проверены десятки магазинов и более сотни отделов в ТРК. Выданы предписания предпринимателям, чьи сотрудники пренебрегают средствами защиты. Далее проверки будут проходить в ежедневном режиме и распространятся на покупателей, которые посещают торговые точки без масок. Аналогичные мероприятия активизируют и в других муниципалитетах, где зарегистрирована тревожная тенденция к росту заболеваемости. Например, в Магнитогорске и Верхнем Уфалее.

Когда в Челябинске привезут лекарство от коронавируса

Новейшее лекарство от коронавируса «Арепливир» появится в челябинских аптеках в течение 10-14 дней. Как сообщила URA.RU первый вице-губернатор Ирина Гехт, «Областной аптечный склад» в ближайшие дни объявит аукцион на закупку препарата. Пока на препарат большого спроса нет в силу цены, приближающейся к 13 тысячам рублей. К тому же препарат не полностью изучен и вызывает побочные эффекты. В частности, нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы и обмен азота.

Студентов начали отправлять на карантин

Из-за заболевшего коронавирусом преподавателя в Челябинском госуниверситете с 22 сентября отменены все запланированные массовые мероприятия, а часть студентов отправили на карантин. Женщина-преподаватель почувствовала себя плохо несколько дней назад. Когда был получен положительный результат теста, вуз получил соответствующее предписание Роспотребнадзора. В течение двух недель придется учиться на дистанте всем контактным с ней студентам, на такой же срок отправлены на карантин контактировавшие с заболевшей сотрудники университета.

Заболеваемость ОРВИ резко выросла

Жители Челябинской области все больше болеют ОРВИ. Максимальный прирост зарегистрирован среди школьников, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. С 14 по 20 сентября зарегистрировано 29 207 случаев ОРВИ, что выше уровня прошлой недели на 47%. При этом школьники «прибавили» сразу 45%. Но пока ситуация не считается эпидемической, хотя число отправленных на карантин классов приближается к 450. Случаев гриппа в регионе пока не отмечается.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

До 4 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.