ЛДПР отказалась от реальной борьбы за мандаты в гордуме Екатеринбурга Фото: Данил Айкин © URA.RU

ЛДПР отказалась от конкуренции на довыборах гордуму Екатеринбурга — на кампанию от нее заявились технические кандидаты — депутат из Асбеста Александр Каптюг (по Верх-Исетскому округу) и Евгений Луконин (Ленинский округ). По словам источников URA.RU, это может быть результатом соглашения между местным руководством партии и авторитетным бизнесменом, контролирующим большинство в гордуме и выдвигающим на довыборы своих кандидатов.

«В этой кампании ЛДПР не будет принимать активного участия — ранее было принято соответствующее решение. Каптюг участвует в довыборах с прицелом на выборы в гордуму Екатеринбурга в 2023 году», — описал ситуацию инсайдер. Как писало URA.RU, с недавнего времени Каптюг координирует работу ЛДПР в Екатеринбурге. Руководитель свердловской ячейки ЛДПР Антон Гусев в разговоре с агентством заявил, что партия настроена на борьбу. «Мы, как всегда, будем бороться за места в гордуме, вкладывать ресурсы», — заявил он.

На текущий момент ЛДПР в гордуме представляют три депутата — помимо самого Гусева, это Дмитрий Николаев и Григорий Вихарев. С весны Гусев работает в ЕМУП «Водоканал», где пост замдиректора занимает депутат-справедливоросс Александр Караваев, считающийся соратником авторитетного бизнесмена. Ранее URA.RU писало о капитуляции «Единой России»: руководство свердловской ячейки «ЕР» убедили поддержать кандидатов бизнесмена — бывшего эсера Антона Швалева (близкого Караваеву) в Верх-Исетском округе и Виталия Чачина в Ленинском округе.

Предполагается, что следующей партией, которая откажется от борьбы в округах, станет «Яблоко». Оно проведет праймериз оппозиционной коалиции 26 сентября. Одним из выборщиков будет депутат гордумы Константин Киселев, которого считают близким к влиятельному предпринимателю. Сами довыборы в гордуму Екатеринбурга намечены на 22 ноября.