Единороссам предстоит провести переговоры с новыми выборщиками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Непредсказуемость итогов праймериз «Единой России» в Верх-Исетском округе перед довыборами в гордуму Екатеринбурга — одна из причин переноса голосования на 25 сентября. Несмотря на установку от региональных властей поддержать экс-справедливоросса Антона Швалева, функционеры не могут гарантировать конечный результат: на победу в округе продолжает претендовать помощник депутата Заксобрания, совладельца «Таганского ряда» Анатолия Никифорова Игорь Рубцов.

«По итогам последних консультаций возникло понимание, что, если праймериз пройдут 22 сентября (как и планировалось ранее — прим. ред.), результат может быть каким угодно. Поэтому [секретарь реготделения „ЕР“ Виктор] Шептий попросил дать ему еще два дня на переговоры», — передал источник URA.RU. По информации агентства, ранее губернатора Евгения Куйвашева просили лично убедить Никифорова отказаться от соперничества в округе. Был ли совершен соответствующий звонок, неизвестно.

Помимо Швалева, авторитетный бизнесмен, контролирующий фракцию оппонентов мэрии в гордуме, на довыборах поддерживает бизнесмена Виталия Чачина, который ранее так же был связан со «Справедливой Россией». В Ленинском округе у Чачина почти нет конкурентов. Основные трудности у «ЕР» там связаны с заболеванием главы района и секретаря местного отделения «ЕР» Дмитрия Ноженко. Единороссам теперь предстоит заменить часть выборщиков на праймериз (которые проходят как контактные) и провести переговоры с новыми выборщиками.

При этом источник URA.RU в руководстве партии настаивает, что основная причина переноса праймериз с 22-го на 25 сентября — «щепетильное» отношение единороссов к процедуре: не все кандидаты успели подготовить справки об отсутствии судимости.