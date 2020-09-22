Энергетики объяснили, кто срывает пуск тепла в Екатеринбурге

Должники тормозят начало отопительного сезона в областном центре Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские энергетики назвали список самых злостных должников за тепловую энергию среди управляющих компаний. Как сообщили URA.RU в Свердловском филиале «Энергосбыт Плюс», основные нарушители финансовой дисциплины, которые систематически не платят за потребляемые ресурсы, в сумме задолжали почти 200 млн рублей.

«Это ООО „Ремстройкомплекс“, аффилированная с ним „УК ‚Ремстройкомплекс Екатеринбург‘ и ООО ‚Управляющая компания ‚ЕкаДом‘ с долгами в 76, 75 и 43 миллиона рублей соответственно“, — пояснили в энергокомпании. При этом с „ЕкаДомом“ у „Энергосбыта“ происходит целая серия судебных процессов.

В частности, по иску энергетиков Свердловский арбитражный суд запретил присоединение к управляющей компании еще трех должников, находящихся на грани банкротства — УК «Народная», УЖК «Дельта» и УЖК «Евразийская». Их суммарная задолженность за тепловую энергию превышает 97 млн рублей. Ранее аналогичная обеспечительная мера была наложена в отношении УК «Екадом» и ООО «УЖК ЖКО-Екатеринбург». Суд посчитал, что имеет место попытка вывода жилого фонда управляшек—должников в аффилированную компанию. В УК «ЕкаДом» не ответили на звонок корреспондента. Согласно данным сервиса «СБИС», ООО «Ремстройкомплекс», аффилированная с ним «УК «Ремстройкомплекс Екатеринбург» — юридические лица с одним учредителем — бизнесменом Василием Тепловым. По указанным в сервисе контактным телефонам дозвониться до руководства не удалось.

Что касается УК «Чкаловская», которую источники агентства назвали одним из злостных неплательщиков, то она предпринимает шаги по погашению задолженности, рассказали в «Энергосбыте». Ранее URA.RU писало, что УК-должники срывают старт отопительного сезона в обслуживаемых домах в Екатеринбурге.