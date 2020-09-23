Имиджмейкер ведущих свердловских политиков ушла к Дерипаске

Последние восемь лет Елена Воронова занималась связями с общественностью в правительстве и Заксобрании Свердловской области. Фото: Анна Майорова © URA.RU

Елена Воронова, которая на протяжении 3,5 лет была советником председателя свердловского Заксобрания Людмилы Бабушкиной, возглавит PR-службу «РУСАЛа» (основатель компании — Олег Дерипаска) в Уральском федеральном округе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Мы рады, что Елена присоединилась к нашему дружному PR-коллективу. Елена продолжит укреплять связи компании с общественностью УрФО, развивать информационное присутствие и реализовывать яркие коммуникационные проекты», — отметила директор департамента общественных связей компании Ольга Санарова.

На должности ответственного за PR компании Воронова сменила Романа Лукичева, который принял решение сменить сферу деятельности и завершил свою карьеру в «РУСАЛе». К работе новый имиджмейкер приступит 24 сентября.

Елена Воронова с 2012 по 2016 год была пресс-секретарем председателя правительства Дениса Паслера и ушла в отставку вскоре после его ухода с должности. После этого она стала советником председателя свердловского Заксобрания в конце декабря 2016 года. За время ее работы заметно увеличилась оперативность работы СМИ с Заксобранием и увеличилось число интервью Людмилы Бабушкиной. В медиарейтинге глав законодательных органов по версии Медиалогии Бабушкина регулярно входит в топ-10. В начале июня она покинула должность в представительном органе.