В Челябинской области не удается остановить волну заражений COVID

В Челябинской области по данным на 25 сентября зафиксирован 81 случай заражения коронавирусом за сутки (накануне было 82), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Шестеро новых заболевших — школьники. Уже несколько дней подряд заболеваемость в области держится выше 80 случаев в сутки.
«С начала пандемии произошло 16 329 случаев заражения, сейчас лечение проходят 3 166 южноуральцев. Умерли три человека, в том числе от ковидной пневмонии 52-летняя женщина и 46-летний мужчина. Для 73-летнего пациента COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 44 человека, с начала пандемии — 12 659 жителей области.
До 4 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. Область перешла на второй этап снятия карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений. Вместе с тем, власти все более жестко предупреждают, что санитарные меры могут усилиться, а их несоблюдение будет караться.
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