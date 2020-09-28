28 сентября 2020
27 сентября 2020
26 сентября 2020

Самое актуальное в Челябинской области на 29 сентября. Губернатор ждет в гости президента, мэрия и школы переходят на дистант

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Губернаторская панель. Санкт-Петербург, минниханов рустам, портрет
В Челябинск приедет президент Татарстана Рустам Минниханов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэрия и школьники уходят на дистант — в Челябинск приедет президент — в Челябинске включают отопление. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 29 сентября — в обзоре URA.RU:

Мэрия уходит на удаленную работу

Школьники Копейска перешли на дистант

В Челябинск приедет президент Татарстана

Стала известна дата начала отопительного сезона

  • Мэр Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение о начале отопительного сезона с 28 сентября. Подключать многоквартирные дома начнут поэтапно с этой даты.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...