В Челябинск приедет президент Татарстана Рустам Минниханов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэрия и школьники уходят на дистант — в Челябинск приедет президент — в Челябинске включают отопление. Все самые интересные и важные новости Челябинской области к утру 29 сентября — в обзоре URA.RU:

Мэрия уходит на удаленную работу

Большая часть сотрудников мэрии Челябинска с 28 октября будет работать дистанционно. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь мэрии Владимир Сафонов.

Школьники Копейска перешли на дистант

В школе №1 Копейска восемь классов закрывают на карантин и переводят на дистанционное обучение. Об этом URA.RU сообщили в администрации школы.

В Челябинск приедет президент Татарстана

Глава региона Алексей Текслер 1 октября примет президента Татарстана Рустама Минниханова, который прибудет в область в рамках гастролей симфонического оркестра.

Стала известна дата начала отопительного сезона

Мэр Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение о начале отопительного сезона с 28 сентября. Подключать многоквартирные дома начнут поэтапно с этой даты.