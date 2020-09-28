В Тобольске проверили качество воды (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оперштаб продлил режим самоизоляции — в Тобольске проверили воду — с Шамсутдинова требуют миллионы — в пожаре погибли дети. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 29 сентября — в обзоре URA.RU:

В области продлен режим самоизоляции

Режим повышенной готовности в регионе продлен до 12 октября. Помимо этого, введены новые ограничения для туристов, вернувшихся из-за границы.

В Тобольске проверили качество воды

Коммунальщики проверили качество воды в Сумкинском и Соколовском водозаборах Тобольска. После экспертизы выявлено, что вода соответствует санитарным требованиям.

С тюменского стрелка Шамсутдинова требуют 27 миллионов

С тюменского стрелка Рамиля Шамсутдинова, который признал вину в расстреле сослуживцев в воинской части, семьи погибших потребовали почти 27 млн рублей. Такие требования будут оглашены на первом заседании по этому делу 29 сентября.

В пожаре погибло двое детей

В Абатском районе области при пожаре погибли двое детей 3 и 5 лет. Они остались дома одни и не смогли выбраться из огня. По этому факту СУ СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело.