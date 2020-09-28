В Тобольске проверили качество воды (архивное фото)
Оперштаб продлил режим самоизоляции — в Тобольске проверили воду — с Шамсутдинова требуют миллионы — в пожаре погибли дети. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 29 сентября — в обзоре URA.RU:
В области продлен режим самоизоляции
- Режим повышенной готовности в регионе продлен до 12 октября. Помимо этого, введены новые ограничения для туристов, вернувшихся из-за границы.
В Тобольске проверили качество воды
- Коммунальщики проверили качество воды в Сумкинском и Соколовском водозаборах Тобольска. После экспертизы выявлено, что вода соответствует санитарным требованиям.
С тюменского стрелка Шамсутдинова требуют 27 миллионов
- С тюменского стрелка Рамиля Шамсутдинова, который признал вину в расстреле сослуживцев в воинской части, семьи погибших потребовали почти 27 млн рублей. Такие требования будут оглашены на первом заседании по этому делу 29 сентября.
В пожаре погибло двое детей
- В Абатском районе области при пожаре погибли двое детей 3 и 5 лет. Они остались дома одни и не смогли выбраться из огня. По этому факту СУ СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело.
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