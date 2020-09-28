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Самое актуальное в Тюменской области на 29 сентября. В регионе продлен карантин, с Шамсутдинова требуют 27 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Водозабор города Ивделя. Свердловская область, Ивдель
В Тобольске проверили качество воды (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Оперштаб продлил режим самоизоляции — в Тобольске проверили воду — с Шамсутдинова требуют миллионы — в пожаре погибли дети. Все самые интересные и важные новости Тюменской области к утру 29 сентября — в обзоре URA.RU:

В области продлен режим самоизоляции

  • Режим повышенной готовности в регионе продлен до 12 октября. Помимо этого, введены новые ограничения для туристов, вернувшихся из-за границы.

В Тобольске проверили качество воды

С тюменского стрелка Шамсутдинова требуют 27 миллионов

  • С тюменского стрелка Рамиля Шамсутдинова, который признал вину в расстреле сослуживцев в воинской части, семьи погибших потребовали почти 27 млн рублей. Такие требования будут оглашены на первом заседании по этому делу 29 сентября.

В пожаре погибло двое детей

  • В Абатском районе области при пожаре погибли двое детей 3 и 5 лет. Они остались дома одни и не смогли выбраться из огня. По этому факту СУ СКР по Тюменской области возбудил уголовное дело.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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