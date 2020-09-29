Маски на лицах челябинцев встречаются все чаще Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 сентября — 294-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 204-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 16 655, выздоровели 12 773 и скончались 480 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 167 805 (+8 232) случаев заражения. Вылечились 952 399 (+6 479) пациентов — 81% от заболевших. Умерли 20 545 (+160) человек — 1,7% от заразившихся.

Коронавирус отвоевывает позиции в области

К утру 29 сентября в Челябинской области произошло 83 случая заражения коронавирусом за сутки. Накануне выявили 79 зараженных, а на выходных зарегистрировали 81 и 83 случая. Заболеваемость вновь пошла в рост, вернувшись к рекордным показателям трехмесячной давности. Оптимизм, характерный для последнего летнего месяца, когда Челябинская область перешла на второй этап снятия карантина, сменился озабоченностью. Вспышки COVID регистрируются в органах власти, в школах и университетах, заражаются ученики и педагоги, из-за повышенной нагрузки скорой помощи приходится ждать до двух суток.

…и ставит рекорды в России

В России выявлено 8 232 новых случая коронавируса. Почти на сотню больше, чем днем ранее, когда был побит летний рекорд по зараженным. Лидирует по-прежнему Москва — 2 300 заразившихся за сутки. Далее с большим отрывом следуют Санкт-Петербург и Московская область — 251 и 209 случаев. Среди регионов УрФО лидерами по заболеваемости стали сразу два региона: в Свердловской области и ХМАО по 143 новых случая. Далее идет ЯНАО, Пермский край, Тюменская, Челябинская и Курганская область.

Вирус косит учителей

Половина из 53 учителей в школе №1 города Копейска находятся на больничном, условно-положительный тест на коронавирус уже подтвердили у пяти из них. Остальные пока сдают анализы на COVID. Сейчас оставшихся педагогов приходится перераспределять по классам и снижать им число уроков, чтобы нагрузка не выросла критически. Два учителя сейчас находятся в больницах поселка Потанино и Челябинска, четыре — на самоизоляции. Накануне в этой школе закрылись на карантин восемь классо.

Cемья незрячего инвалида с COVID пять дней ждала скорую

В Челябинске семья незрячего инвалида пять дней не могла дождаться скорую и тестов на COVID, рассказала URA.RU педагог ЮУрГУ Юлия Шумова. Ее мужа родственники увезли в больницу, где выявили 60% поражения легких, а слепая женщина осталась ждать решения судьбы в пустой квартире, куда отказывались заходить врачи. Скорая забрала ее на обследование лишь после того, как URA.RU обратилось с запросом к городским властям.

Больницы закрывают под коронавирусные базы

В Челябинской области вновь перепрофилируют лечебные учреждения под базы для лечения коронавируса. Под госпитали намерены отдать кожно-венерологические диспансеры, нагрузка на которые не столь велика в сравнении с другими больницами. Также под прием больных вновь собираются отдать областной перинатальный центр в Челябинске. Это может произойти уже на следующей неделе. Его уже перепрофилировали для этого в конце июля, но в начале августа сочли, что в этом нет необходимости.

Челябинских студентов мобилизуют на борьбу с COVID

В Челябинской области учащихся-медиков просят прийти на помощь сотрудникам больниц и поликлиник, которые перестают справляться одновременно с коронавирусом и нарастающим валом сезонных инфекций. «Ситуация по ковиду осложняется ростом сезонных заболеваний, риновирусных инфекций и парагриппа. Растет число вызовов скорой и неотложной помощи, участковые службы работают на пределе. Хочу обратиться к студентам старших курсов медицинских колледжей и вузов. Друзья, нужна ваша помощь на госпитальных базах и в поликлиниках», — обрисовала ситуацию первый вице-губернатор Ирина Гехт.

Что ждет челябинцев на втором этапе отмены карантина

До 4 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.