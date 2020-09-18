Первые партии препарата используют для вакцинации медработников Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО поступила первая партия отечественной вакцины от COVID-19. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем Instagram.

«В Югру поступила первая „пилотная“ партия отечественной вакцины „Гам-КОВИД-Вак“ для профилактики новой коронавирусной инфекции», — написал Добровольский. Сейчас отрабатывается логистическая цепочка по соблюдению особых условий хранения и перевозки вакцины.

Первые партии препарата будут использованы для вакцинации медработников, которые подвержены наибольшему риску заражения. «Широкая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований», — отметил директор депздрава.

На сегодняшний день в России выявлено 1 097 251 заболевших коронавирусом, напоминает RNS . Количество новых случаев заражения коронавирусом в ХМАО уже 11 дней держится на одном уровне — около 80 человек. В регионе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября включительно.

В России сейчас разрабатывается 26 вакцин против ковид. В мире всего 32 вакцины, которые находятся на стадии клинических испытаний. Еще 92 препарата проходят доклинические исследования.