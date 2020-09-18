18 сентября 2020
17 сентября 2020

В ХМАО доставили вакцину от коронавируса. Кого привьют первыми

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые партии препарата используют для вакцинации медработников Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В ХМАО поступила первая партия отечественной вакцины от COVID-19. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в своем Instagram.

«В Югру поступила первая „пилотная“ партия отечественной вакцины „Гам-КОВИД-Вак“ для профилактики новой коронавирусной инфекции», — написал Добровольский. Сейчас отрабатывается логистическая цепочка по соблюдению особых условий хранения и перевозки вакцины.

Первые партии препарата будут использованы для вакцинации медработников, которые подвержены наибольшему риску заражения. «Широкая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований», — отметил директор депздрава.

На сегодняшний день в России выявлено 1 097 251 заболевших коронавирусом, напоминает RNS. Количество новых случаев заражения коронавирусом в ХМАО уже 11 дней держится на одном уровне — около 80 человек. В регионе продлили карантин из-за эпидемии коронавируса до 4 октября включительно.

В России сейчас разрабатывается 26 вакцин против ковид. В мире всего 32 вакцины, которые находятся на стадии клинических испытаний. Еще 92 препарата проходят доклинические исследования.

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В Югру поступила первая «пилотная» партия отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» для профилактики новой коронавирусной инфекции. ? На данном этапе отрабатывается логистическая цепочка по соблюдению особых условий хранения и перевозки вакцины, чтобы персонал медицинских учреждений мог ознакомиться с этим процессом. ? При доставке вакцины от производителя в Югру соблюдается особая холодовая цепь (-18С). ? Вакцинация состоит из введения двух компонентов вакцины с интервалом в три недели. Препарат способен выработать у человека иммунитет к коронавирусу сроком до двух лет. ? Первые партии вакцины будут использованы для вакцинации медицинских работников, как подверженных наибольшему риску заражения. ? Широкая вакцинация от COVID-19 начнется по мере увеличения производства и накопления информации от пострегистрационных исследований. ? #ААДобровольскии? #AADobrovolskii #здоровье86 #стопкоронавирус #здоровьевприоритете

Публикация от Алексей Добровольский (@aadobrovolskii)

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