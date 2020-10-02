02 октября 2020
01 октября 2020

В Миассе скончался заместитель мэра

© Служба новостей «URA.RU»
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Александру Качеву было 44 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Челябинской области скончался замглавы Миасса по городскому хозяйству Александр Качев. Несколько дней назад его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.

«Сегодня скоропостижно скончался мой заместитель по городскому хозяйству Александр Качев. Выражаю искреннее соболезнования семье и близким», — написал в своем Instagram глава Миасского городского округа Григорий Тонких. Он подчеркнул, что Качев был опытным и порядочным руководителем и доброжелательным человеком.

1 октября Александру Качеву резко стало плохо на рабочем месте и его госпитализировали. Он был доставлен в реанимацию, где его состояние оценили как тяжелое.

Качев работал в администрации Миасса с декабря 2012 года. Он три года возглавлял управление, а после комитет по энергетике, транспорту и ЖКХ администрации Миасского городского округа. В 2016 году он начал исполнять обязанности первого замглавы администрации в 2019-м стал заместителем главы по городскому хозяйству.

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Сегодня скоропостижно скончался мой заместитель по городскому хозяйству Александр Качёв. Выражаю искреннее соболезнования семье и близким. Большая часть жизни Качёва Александра Александровича была неразрывно связана со сферой жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта. Родился 2 декабря 1975 года в Миассе. В 2002 году окончил Южно-Уральский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность после службы в армии начал в 1995 году экономистом. С декабря 2012 года руководил управлением, а затем комитетом по энергетике, транспорту и ЖКХ администрации Миасского городского округа. С 2016 года Александр Александрович исполнял обязанности первого заместителя главы администрации Миасского городского округа, а с 2019 года до сегодняшнего дня заместителем Главы по городскому хозяйству. Вместе с женой воспитывал дочь. Александр Качёв был опытным руководителем, честным, порядочным, очень отзывчивым и доброжелательным человеком. Его уважали за грамотный подход к решению всех поставленных задач, за неравнодушное отношение к людям и обостренное чувство ответственности за дело, которому он посвятил жизнь. Уверен, светлая память об Александре Качёве навсегда сохранится в сердцах близких, друзей и коллег.

Публикация от Григорий Михайлович Тонких (@glava_miass)

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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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