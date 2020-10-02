В Миассе скончался заместитель мэра

В Челябинской области скончался замглавы Миасса по городскому хозяйству Александр Качев. Несколько дней назад его в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.
«Сегодня скоропостижно скончался мой заместитель по городскому хозяйству Александр Качев. Выражаю искреннее соболезнования семье и близким», — написал в своем Instagram глава Миасского городского округа Григорий Тонких. Он подчеркнул, что Качев был опытным и порядочным руководителем и доброжелательным человеком.
1 октября Александру Качеву резко стало плохо на рабочем месте и его госпитализировали. Он был доставлен в реанимацию, где его состояние оценили как тяжелое.
Качев работал в администрации Миасса с декабря 2012 года. Он три года возглавлял управление, а после комитет по энергетике, транспорту и ЖКХ администрации Миасского городского округа. В 2016 году он начал исполнять обязанности первого замглавы администрации в 2019-м стал заместителем главы по городскому хозяйству.