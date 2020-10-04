Центральные улицы Екатеринбурга остались без света

Из-за планового ремонта несколько улиц и домов в центре остались без света Фото: Анастасия Богданова © URA.RU (Архив)

Несколько центральных улиц Екатеринбурга оказались обесточены. В результате без света остались несколько домов, а на перекрестках указанных улиц перестали работать светофоры. Об этом URA.RU сообщили горожане, столкнувшиеся с проблемами.

«На перекрестке Энгельса — Розы Люксембург отключено электричество. Не работает светофор. То же самое в районе Белинского», — уточнил собеседник.

В пресс-службе «Екатеринбургской электросетевой компании» URA.RU сообщили, что энергообъекты компании работают в штатном режиме. При этом из-за планового ремонта трансформаторной подстанции было ограничено электроснабжение в районе улиц Малышева — Белинского, на улице Энгельса, дома 15, 17, ул. Красноармейская, 26.

«О планируемых отключениях специалисты компании предупредили потребителей в регламентные сроки. Отметим, что диспетчерскую информацию от энергетиков получают организации, для многоквартирных домов это УК, с кем оформлены инструкции по оперативным взаимоотношениям», — объяснили в компании.