04 октября 2020

Центральные улицы Екатеринбурга остались без света

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ДПС. Тюмень, машины, перекресток, дпс, неработающий светофор, дорожное движение, сотрудник дпс, дорога
Из-за планового ремонта несколько улиц и домов в центре остались без света Фото: Анастасия Богданова © URA.RU (Архив)

Несколько центральных улиц Екатеринбурга оказались обесточены. В результате без света остались несколько домов, а на перекрестках указанных улиц перестали работать светофоры. Об этом URA.RU сообщили горожане, столкнувшиеся с проблемами.

«На перекрестке Энгельса — Розы Люксембург отключено электричество. Не работает светофор. То же самое в районе Белинского», — уточнил собеседник.

В пресс-службе «Екатеринбургской электросетевой компании» URA.RU сообщили, что энергообъекты компании работают в штатном режиме. При этом из-за планового ремонта трансформаторной подстанции было ограничено электроснабжение в районе улиц Малышева — Белинского, на улице Энгельса, дома 15, 17, ул. Красноармейская, 26.

«О планируемых отключениях специалисты компании предупредили потребителей в регламентные сроки. Отметим, что диспетчерскую информацию от энергетиков получают организации, для многоквартирных домов это УК, с кем оформлены инструкции по оперативным взаимоотношениям», — объяснили в компании.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...