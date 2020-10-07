Врач раскрыл изменения в организме Трампа из-за коронавируса

Врачи выявили у президента США Дональда Трампа антитела к коронавирусу. Об этом заявил его лечащий врач Шон Конли.
«В анализах президента присутствует регистрируемый уровень антител к SARS-CoV-2 IgG из проб, взятых в понедельник, 5 октября», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на заявление Конли. Врач Трампа отметил, что американский лидер уже сутки не имеет симптомов коронавируса. Все жизненно важные показатели президента США, среди которых насыщенность крови кислородом и частота дыхания, находятся в норме, подчеркнул Конли.
Дональд Трамп заразился коронавирусом за месяц до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября. На лечение его направляли в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, пишет «Национальная служба новостей». Сейчас его уже выписали, и он продолжает лечение в предместье Вашингтона. Трамп объявил, что в скором времени вернется к своей избирательной кампании, сообщает RT.
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