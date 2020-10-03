Ухудшилось состояние Трампа, заболевшего коронавирусом

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Дональд Трамп, трамп дональд
Следующие 48 часов будут критически важными для президента США, говорят медики Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore
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Коронавирус COVID-19

Состояние здоровье президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом, ухудшилось за последние сутки. Об этом журналистам президентского пула заявил источник.

По словам инсайдера, в последние сутки показатели состояния Трампа внушали беспокойство. «Последующие 48 часов будут критически важны с точки зрения его лечения. Мы еще пока не стоим на четком пути к полному выздоровлению», — приводит РИА «Новости» слова источника. Издание уточняет, что неизвестно, является ли собеседник журналистов врачом или нет.

Утром в субботу, 3 октября, медики утверждали, что Трамп чувствует себя хорошо, передает телеканал 360. Также коронавирусом заразилась жена президента США Мелания Трамп. Перед госпитализацией американский лидер выступил с видеообращением к гражданам.

Трамп заразился коронавирусом за месяц до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября. В связи с этим все предвыборные мероприятия с участием главы Белого дома отложены или переведены в виртуальный формат, передает деловая газета «Взгляд». Ранее Трамп встретился на дебатах со своим оппонентом Джо Байденом. Последний, в частности, назвал президента США «щенком Путина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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