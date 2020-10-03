Врачи раскрыли состояние заболевшего коронавирусом Трампа

Специалисты военно-медицинского госпиталя имени Уолтера Рида с «осторожным оптимизмом» оценивают состояние президента США Дональда Трампа, заболевшего коронавирусом. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Шон Конли.
«Пока еще рано говорить, что худшее позади, но команда [медиков] сохраняет осторожный оптимизм», — говорится в заявлении Конли, которое опубликовала в своем Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. Лечащий врач Трампа отметил, что президент без усилий передвигается по медицинскому блоку и большую часть времени занимается своими обязанностями. Лечение Трампа экспериментальным препаратом «Ремдисивир», добавил Конли, проходит без осложнений.
Дональд Трамп заразился коронавирусом за месяц до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября. На лечение его направили в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, пишет «Национальная служба новостей». В СМИ появлялись сообщения, что состояние американского лидера ухудшается, передает «Царьград».
Подписывайтесь на URA.RU в