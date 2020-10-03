03 октября 2020

Врачи раскрыли состояние заболевшего коронавирусом Трампа

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, трамп дональд
Дональд Трамп был переведен на лечение в военный госпиталь Фото: Официальный сайт Президента РФ
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Коронавирус COVID-19

Специалисты военно-медицинского госпиталя имени Уолтера Рида с «осторожным оптимизмом» оценивают состояние президента США Дональда Трампа, заболевшего коронавирусом. Об этом заявил лечащий врач американского лидера Шон Конли.

«Пока еще рано говорить, что худшее позади, но команда [медиков] сохраняет осторожный оптимизм», — говорится в заявлении Конли, которое опубликовала в своем Twitter пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни. Лечащий врач Трампа отметил, что президент без усилий передвигается по медицинскому блоку и большую часть времени занимается своими обязанностями. Лечение Трампа экспериментальным препаратом «Ремдисивир», добавил Конли, проходит без осложнений.

Дональд Трамп заразился коронавирусом за месяц до президентских выборов, которые пройдут 3 ноября. На лечение его направили в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, пишет «Национальная служба новостей». В СМИ появлялись сообщения, что состояние американского лидера ухудшается, передает «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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