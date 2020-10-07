Назван пессимистичный сценарий второй волны коронавируса в РФ

Рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится как минимум три недели. Это оптимистичный прогноз. По пессимистичному — переломного момента предстоит ожидать лишь до конца года. Об этом журналистам рассказали вирусолог Александр Лукашев и инфекционист Евгений Тимаков.
По словам Лукашева, сейчас сложно прогнозировать наступление плато. Во второй половине апреля все были уверены, что страна достигла пика и дальше заболеваемость начнет снижаться, однако этого не произошло. Поэтому, даже если сейчас показатели будут держаться на одном и том же уровне неделю, не факт, что это будет плато. «Прогнозировать пик невозможно, но я считаю, что до Нового года перелом все-таки случится», — сказал вирусолог в беседе с газетой «Известия».
Другой собеседник издания, Тимаков, более оптимистичен в прогнозах. Он уверен, что заболеваемость будет расти лишь следующие три недели, после чего начнется спад, который «будет долгим и продлится до конца января».
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