Переболевшие COVID жалуются на необъяснимые последствия болезни

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Госпитальная база по лечению коронавирусной инфекции. Магнитогорск, больной, раковина, койка, больница, covid-19, covid19, ковид
Переболевшие жалуются на странные запахи, жжение в ногах и постоянную бессонницу Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Люди, перенесшие коронавирус, пожаловались на необычные последствия болезни, которых нет в официальных списках. Среди них жжение стоп ног и странные запахи, рассказали в Медицинской школе Университета Индианы.

«Выпадение волос. Новые высыпания и кожные заболевания. Повышенное беспокойство. Странные запахи и вкусы, которые никуда не денутся. Неумолимая бессонница», — приводит данные, собранные медиками, портал Medical press.

Также некоторые пациенты заявили о жжении на стопах ног, проблемах с сердцем и необъяснимых проблемах с памятью. Последствия появились примерно через две недели после выздоровления, уточняют сами переболевшие. Пациенты заверили, что никогда не испытывали подобного до заражения.

В России при этом 9 октября произошел резкий скачок заболеваемости коронавирусом, пишет телеканал «Царьград». О заболевании в этот день COVID-19 объявил даже глава Самарской области, уточняет «Национальная служба новостей». Также о болезни сообщила артистка Ида Галич, уточняют «Дни.ру». При этом лекарство от ковида вызывает выраженные побочные эффекты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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