Фармацевт подтвердил побочные эффекты лекарства от коронавируса

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Вакцина от коронавируса. Екатеринбург
Эксперт рекомендует принимать лекарство от коронавируса только под наблюдением врача Фото: фото: ГУП Формация, Оперативный штаб по предупреждению и распространению коронавируса СО
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Коронавирус COVID-19

У российского лекарства от коронавируса ярко выражены побочные эффекты. Препарату нужен специальный способ применения, говорит глава Альянса фармацефтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«Все противовирусные препараты такого класса достаточно сложные для применения, и у них действительно есть выраженные побочные явления», — приводит слова Пресняковой «Национальная служба новостей». Фармацевт подчеркнула, что такие лекарства рекомендуется пить только при наблюдении врача, а лучше в стационаре.

В мире препарат, который Россия использует для лечения COVID-19, применялся мало, уточнила эксперт. Поэтому пока нет возможности полностью отследить, как ведет себя лекарство. Однако главное — доказанная эффективность препарата говорит Пресякова. Фармацевт выступила за назначение препарата для стационарного лечения.

Ранее стало известно, как получить скидку на дорогостоящие препараты от коронавируса, пишет телеканал «Царьград». К слову, пачка «Арепливира» в аптеках стоит 12 320 рублей. Примерно в ту же цену обойдется его главный конкурент — «Коронавир». Однако у москвичей будет возможность получить лекарства бесплатно несколькими способами, уточняет RT. При этом, 9 октября в России побили рекорд заболеваемости коронавирусом, за сутки выявлено более 12 тысяч новых случаев.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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