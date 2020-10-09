Фармацевт подтвердил побочные эффекты лекарства от коронавируса

У российского лекарства от коронавируса ярко выражены побочные эффекты. Препарату нужен специальный способ применения, говорит глава Альянса фармацефтических ассоциаций Виктория Преснякова.
«Все противовирусные препараты такого класса достаточно сложные для применения, и у них действительно есть выраженные побочные явления», — приводит слова Пресняковой «Национальная служба новостей». Фармацевт подчеркнула, что такие лекарства рекомендуется пить только при наблюдении врача, а лучше в стационаре.
В мире препарат, который Россия использует для лечения COVID-19, применялся мало, уточнила эксперт. Поэтому пока нет возможности полностью отследить, как ведет себя лекарство. Однако главное — доказанная эффективность препарата говорит Пресякова. Фармацевт выступила за назначение препарата для стационарного лечения.
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