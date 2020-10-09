09 октября 2020

Врачи предупредили о коварстве бессимптомного коронавируса

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, тест, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
От 25% до 50% больных COVID-19 переносят коронавирус бессимптомно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Признаки заболевания у бессимптомников отсутствуют, однако это опасно, поскольку в организме все равно находятся патогены. Последствия болезни могут проявиться позже в неприятном виде, рассказала журналистам врач Ольга Михайлова.

«Большинство моих коллег сходятся на том, что отсутствие клинических симптомов — это тоже болезненное состояние. Нормально работающая иммунная система хочет уничтожить вирус как можно скорее, сопротивляется ему. А в данном случае ничего не происходит, то есть видимой реакции нет, но это не значит, что болезнь не проявит себя позже», — рассказала медик в интервью «МК». По оценкам специалистов, от 25% до 50% больных COVID-19 переносят её бессимптомно. У них болезнь ощущалась как сильная усталость с лёгкой головной болью, першение в горле и легкие боли в животе.

Ранее люди, перенесшие коронавирус, пожаловались на необычные последствия болезни, которых нет в официальных списках. Среди них жжение стоп ног и странные запахи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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