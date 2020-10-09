Заморенную голодом девочку могут поместить в учреждение для сирот Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Старших детей женщины из Карпинска, которая чуть не заморила голодом шестимесячную дочь, ждут серьезные психологические проблемы в будущем. Таким мнением поделилась психолог Вероника Карпухина.

«Исковерканное детство, тяжелые воспоминания и жизнь с осознанием того факта, что мать на твоих глазах пыталась отнять жизнь у сестры», — считает Карпухина. По ее словам, им будет тяжело построить здоровую семью в будущем, пишут «Известия».

Адвокат Виктория Данильченко пояснила, что женщину ограничат в родительских правах, в случае, если ее признают виновной по уголовному делу. Она предположила, что детей могут в дальнейшем передать отцу. Шестимесячную девочку ждет изъятие из семьи. Адвокат считает, что ее поместят в учреждение для сирот.

Ранее в Карпинске 37-летняя Юлия положила дочь в спортивную сумку и заперла в шкафу. Ребенка случайно обнаружили гости Юлии. У женщины еще двое детей — сын 13 лет и дочь 3 лет. Новорожденная девочка выжила благодаря тому, что ее тайком подкармливал старший брат. Девочку в тяжелом состоянии доставили из Карпинска на вертолете в специальном инкубаторе. Соседи женщины рассказали, что она разошлась с мужем и он ее «гонял», передает агентство Nation News.