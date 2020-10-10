Жители Китая рассказали об отсутствии второй волны коронавируса

Жители Китая вернулись к привычному образу жизни Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Китае нет второй волны коронавируса, власти страны не намерены вводить новые ограничения и ужесточать контроль, а жители начали забывать о масках и социальной дистанции. Об этом журналистам рассказали россияне, живущие в КНР.

По словам Андрея Миронова, живущего в Шанхае с 2004 года, в городе уже не действуют строгие ограничения. Исключение — двухнедельный карантин после поездки за границу, измерение температуры и предоставление личных данных при входе в банки, а также обязательное ношение масок в метро. «Если в апреле, мае и июне маски на улице носили почти сто процентов населения, то в июле в них ходило порядка 20 процентов. Сейчас, думаю, процентов 10—15», — сказал собеседник «Вечерней Москвы», добавив, что люди уже не соблюдают социальную дистанцию.

При этом, по его словам, власти продолжают держать ситуацию на контроле. У каждого жителя города в смартфоне установлена программа, которая следит за тем, был ли владелец телефона в районах с высокими показателями заражения. Еще отслеживают соблюдение карантина. За нарушение устанавливают специальный браслет и видеокамеру у входа в квартиру.

«Ситуация с COVID-19 у нас стабильно хорошая. Никакой второй волны не наблюдается. По некоторым сообщениям, в Китае уже около 50 дней не фиксируют случаев локального заражения. Все случаи завозные — иностранцы или сами китайцы заносят вирус из-за рубежа», — рассказал другой собеседник агентства по имени Александр, проживающий в пригороде Гуанчжоу.

Там власти просят жителей надевать маски в общественном транспорте и других местах скопления людей, но о закрытии городов или запрете на перемещение между ними речь не идет. В целом, по его словам, жизнь «давно вернулась в нормальный ритм». В Гонконге и Пекине время от времени происходят вспышки, но очаги быстро подавляют.