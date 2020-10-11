Владимир Путин уверен, что хорошие отношения с людьми иногда помогают решать сложные вопросы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин считает, что хороший политик должен отстаивать интересы своей страны, но не может иметь дружеских отношений с коллегами. Такое заявление он сделал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Человек, который представляет страну, должен думать о ее интересах», — рассказал Путин. По его словам, хороший политик не должен иметь дружеских отношений с коллегами. Это может помешать работе, которую необходимо вести, опираясь на интересы собственной страны. Однако Путин подчеркнул, что нужно поддерживать хорошие отношения с людьми: это помогает решать некоторые сложные вопросы.

Ранее Путин заявил, что часто отчитывает коллег, передает «Национальная служба новостей». Иногда, по его словам, в его кабинете проходят «жесткие разговоры».