Соседов прокомментировал «голую вечеринку» Егора Крида

«Пикантный номер» с поцелуем на концерте Егора Крида в «Лужниках» — привычное явление не только в России, но и за рубежом. Не преувеличивать значение этого эпизода призвал музыкальный критик Сергей Соседов.
«Абсолютно не вижу ничего в этом странного, они ж там не раздевались на сцене, поэтому мы уже все это видели в разных ипостасях, у разных артистов других. И не только у нас. Все это старо как мир», — сказал Соседов 360.ru. Эксперт напомнил, что элементы откровенных танцев и сценических номеров давно являются частью мировой шоу-индустрии. В качестве примера он привел знаменитые парижские ревю «Мулен Руж» и «Фоли-Бержер». По словам Соседова, российская сцена вряд ли когда-либо переймет западные традиции в полном объеме. Критик отметил, что шумиха вокруг выступления Крида излишне преувеличена, а сам номер — не представляет собой ничего уникального.
В защиту Егора Крида выступил певец Филипп Киркоров. Артист подчеркнул, что номер был исполнен эстетично и деликатно. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» и выразила обеспокоенность «развратными действиями» на сцене. Она обратила внимание на то, что возрастное ограничение мероприятия было установлено на уровне 12+, и пообещала направить соответствующие заявления в Следственный комитет и прокуратуру для проверки инцидента.
Концерт Крида в «Лужниках» посетили около 80 тысяч человек. Выступление вызвало резонанс после появления информации о «пикантном номере» с участием танцовщицы и последующим поцелуем артиста.
