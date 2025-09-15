Т-банк запустил возможность бесконтактной оплаты

Т-банк запустил сервис бесконтактной оплаты T-Pay для iPhone, который позволяет оплачивать покупки офлайн без пластиковых карт. Об этом сообщила пресс-служба банка. Новый сервис доступен пользователям устройств с iOS 16 и выше, а также с обновленным приложением Т-банка (версия 7.19 и выше). Для оплаты достаточно выбрать функцию «Оплатить Айфоном» и поднести смартфон к терминалу.
«Запуск T-Pay на iPhone возвращает пользователям привычный бесконтактный способ оплаты в офлайне за несколько секунд без необходимости доставать пластиковую карту. Наша главная задача — сделать платежный опыт всех наших клиентов одинаково удобным, простым и безопасным», — сообщил директор по продукту T-Pay Никита Буклиш. Его слова приводит ТАСС.
Платежи проходят через Bluetooth Low Energy и совместимы с сервисом «Вжух» от Сбера. Средства списываются с выбранного счета, за покупки начисляется кешбэк до 30% у партнеров Т-банка и до 15% в специальных категориях. В будущем оплату можно будет совершать даже без интернета — сервис будет работать в местах со слабым сигналом. Инфраструктура T-Pay строится совместно с Сбером и Альфа-банком, что обеспечит широкое покрытие точек приема платежей в России, уточнили в пресс-службе Т-банка.
Ранее бесконтактную оплату для владельцев iPhone в России запустил Сбербанк. Для того, чтобы воспользоваться сервисом «Вжух», необходимо установить обновленное приложение «Активы Онлайн» и разрешить ему доступ к Bluetooth. Процесс оплаты прост: после появления суммы на POS-терминале пользователю нужно открыть приложение, поднести смартфон к терминалу и подтвердить платеж. Операция может быть проведена даже без подключения к интернету и работает с любыми банковскими счетами и картами — МИР, Visa, Mastercard. Следует учитывать, что сервис «Вжух» поддерживается только новыми биометрическими терминалами «Сбера» без кнопок, которых сейчас около 1,2 миллиона. В течение года банк планирует расширить парк таких устройств, передает 360.ru.
