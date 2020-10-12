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09 октября 2020

Губернатор Махонин собрался в Москву на переговоры

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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ВРИО губернатора Прикамья Махонин в Березниках. Пермь, махонин дмитрий
По данным источника, Дмитрий Махонин едет на закрытую встречу в Москву Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин запланировал очередную поездку в Москву. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник.

По данным источника URA.RU в политических кругах края, губернатор отправится в столицу на закрытые переговоры. «Сейчас в правительстве края появилось много новых людей, которые работают с приставкой „и.о.“, вероятно, по ним идет согласование с Москвой», — полагает собеседник. Получить оперативный комментарий в пресс-службе губернатора Пермского края не удалось.

На прошлой неделе Махонин также летал в столицу. Это произошло 8 октября — на следующий день после вступления в должность губернатора и отставки правительства края. По неофициальной информации, глава региона отправился в Москву для ряда встреч в администрации президента.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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