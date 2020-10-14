Мэр Екатеринбурга усилился в гордуме через Москву

Александр Высокинский пытается расширить свою фракцию в гордуме Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заручился поддержкой группы депутатов гордумы, которых связывают со структурами ГК «Ренова». Как сообщает источник URA.RU, это стало одним из итогов встречи Высокинского с президентом строительного холдинга «Кортрос» (дочернего по отношению к «Ренове») Вениамином Голубицким, которая, по словам собеседника агентства, прошла 24 сентября в Москве.

Считается, что во фракцию «Реновы» в гордуме входят три человека. Это Николай Смирнягин, директор УК «Академический» (связана с «РСГ-Академическое», которая под эгидой «Кортроса» ведет застройку одноименного микрорайона), главврач Первой детской поликлиники Николай Боярский и бывший вице-мэр Михаил Матвеев (по слухам, трудоустроенный в «РСГ-Академическое»). Также к группе «Реновы» причисляют депутата Иру Овчинникову.

Ранее фракция «Реновы» голосовала нестабильно, периодически поддерживая депутатское большинство в гордуме, контролируемое оппонентами мэра. «У главы [Екатеринбурга] состоялся разговор с Голубицким во время его командировки в Москву (с 23 по 25 сентября — прим. ред.). В ходе общения была достигнута договоренность, что по принципиальным вопросам депутаты от „Реновы“ будут поддерживать мэрию», — поделился инсайдер.

Другой источник URA.RU отметил, что первое проявление этого соглашения — голосование на комиссии гордумы по поводу принятия новых правил землепользования и застройки, из-за которых застройщики конфликтовали с мэрией (ПЗЗ). Николай Смирнягин — неформальный лидер фракции «Реновы» — единственный из представителей строительной отрасли в гордуме, кто проголосовал против изменений в ПЗЗ вместе с депутатами, лояльными городской команде. Голос Смирнягина стал решающим.

На момент публикации Высокинский не ответил на звонок корреспондента и прочитанный им вопрос в мессенджере. Пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов обещал предоставить комментарий по теме позднее. В пресс-службу ГК «Кортрос» также был направлен запрос на комментарий. Николай Смирнягин заявил URA.RU, что ему не известно о встрече Высокинского и Голубицкого. «Я никогда не занимал конфронтационную позицию по отношению к мэрии. А в моем выступлении в гордуме [по поправкам в ПЗЗ] нет никакого подтекста — я высказывал свою точку зрения», — заверил депутат. По разным подсчетам, без учета депутатов, связываемых с «Реновой», промэрский пул в гордуме сейчас насчитывает от семи до десяти человек.