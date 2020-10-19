Свердловский депутат взял помощницу с конкурса красоты

Ольга Сметанина известна не только как участник, но и как организатор конкурсов красоты Фото: Анна Майорова © URA.RU

У депутата Госдумы РФ от Свердловской области, председателя областной федерации профсоюзов Андрея Ветлужских — новая помощница. Это финалистка конкурса красоты «Миссис Екатеринбург — 2015» и организатор областного конкурса красоты «Мисс «Единая Россия» Ольга Сметанина.

О своем назначении помощником депутата сообщила сама Сметанина. «Ура! Теперь я официальный помощник депутата Государственной думы Андрей Леонидович Ветлужских… Я буду помогать в направлении взаимодействия с женщинами, работающими на предприятиях; женсоветами; ветеранами; организации общественно-значимых мероприятий и социальной политики», — написала Сметанина в Facebook. Из приложенного фото удостоверения явствует, что она является помощницей на общественных началах, т. е. без получения зарплаты.

В 2016 году Ольга Сметанина участвовала в праймериз «Единой России» по выборам депутатов областного заксобрания по Октябрьскому району Екатеринбурга. На тот момент она числилась педагогом-психологом МАДОУ №308. На праймериз Сметанина заняла 4 место. Выборы в округе выиграл депутат Евгений Зяблицев, представлявший на тот момент «Партию пенсионеров за социальную справедливость».

В 2018 году девушка приняла участие в праймериз уже в Екатеринбургскую гордуму, но депутатом также не стала. Самой запоминающейся акцией Ольги Сметаниной стала организация конкурса красоты «Мисс «Единая Россия», финал которого был приурочен к концу избирательной кампании. Известно, что единоросс Сметанина состоит в дружеских отношениях с оппозиционеркой Евгенией Чудновец — последняя на своей странице в Facebook характеризовала ее как «яркую общественницу, красавицу и умницу, будущего депутата Заксобрания Свердловской области». В настоящее время Сметанина входит в политсовет Октябрьского местного отделения ЕР и работает замруководителя в социально-благотворительном фонде «Детство».