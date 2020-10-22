Налоговая раскрыла, сколько в Пермском крае миллиардеров

В Пермском крае зафиксировано семь миллиардеров Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В Пермском крае насчитывается семь рублевых миллиардеров. Об этом URA.RU рассказали в региональном управлении ФНС.

«В налоговые органы Пермского края семью налогоплательщиками представлены декларации по налогу на доходы физлиц (3-НДФЛ) за 2019 год с суммой задекларированного дохода равной или превышающей один миллиард рублей», — сообщили в краевом УФНС. Также там уточнили, что все эти налогоплательщики зарегистрированы на территории края.

Доход миллиардерам принесли предпринимательская деятельность, деятельность от операций с ценными бумагами и участие в компаниях, в том числе зарегистрированных за пределами России. Также налоговики насчитали 140 человек в Пермском крае, чей доход за прошлый год превысил миллион долларов США (по курсу на 31 декабря 2019 года).

В широких кругах в Пермском крае известны как минимум два миллиардера: владелец холдинга «ЭР-Телеком» (бренд Дом.ру) Андрей Кузяев и владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин. Последний ранее заявлял, что совокупная выручка его предприятий за прошлый год превысила 30 миллиардов рублей. Кузяев же входит в список богатейших россиян по версии Forbes, занимая 175 место (2020 год). Его состояние оценивается в 550 миллионов долларов.