Свердловская область разом потеряла 850 млн из-за коронавируса

«Титановая долина» расторгает договор с крупным иностранным инвестором Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коронавирус стал одной из главных причин ухода из «Титановой долины» в Свердловской области крупного инвестора, финской компании «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг Екатеринбруг». Регион потерял одномоментно 848 миллионов рублей, сообщает пресс-служба «Титановой долины».

«Сроки выполнения проектных и изыскательных работ и согласование проектной документации были нарушены, общая задержка получения документации составила около четырех месяцев», — цитирует РБК письмо «Хухтамаки» с еще одной причиной ухода из региона. В «Титановой долине» отметили, что задержка возникла как раз из-за самоизоляции в период коронавируса.

Кроме того, COVID-19 отрицательно повлиял на финансы «Хухтамаки Файбер Пэкэджинг». Сейчас стороны определяют условия расторжения договора. Кроме инвестиций, «Хухтамаки» собиралась создать в Свердловской области 83 новых рабочих места. Компания должна была построить в Верхней Салде завод по производству экологически чистых держателей чашек и упаковки для яиц.

В августе «Титановой долине» пришлось сменить руководство из-за ареста гендиректора Артемия Кызласова, которого обвинили в коррупции, пишет RT. Бизнесмена сдал силовикам один из подрядчиков. На смену Кызласову совет директоров «Титановой долины» назначил Андрея Антипова.