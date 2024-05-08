«Екатеринбург Арена» требует с масштабного рок-фестиваля 5,5 млн рублей

Рок-фестиваль проходил на стадионе 10 и 11 июня Фото: Илья Московец © URA.RU

«Екатеринбург Арена» требует с организаторов рок-фестиваля «Кардиограмма», который недавно перенесли на 2025 год, около 5,5 млн рублей. Информация об этом размещена в картотеке дел Свердловского арбитражного суда.

В прошлом году «Кардиограмма» проходила два дня на главном стадионе города, некоторые зрители раскритиковали место. Судя по исковому требованию, которое принято судом 7 мая, претензии остались и у «Екатеринбург Арена». Площадка требует с команды фестиваля сумму в размере 5451144 рублей.

В пресс-службе «Екатеринбург Арена» URA.RU подтвердили информацию об иске. «Обратились в суд за защитой своих интересов по договору оказания услуг, в рамках которого образовалась задолженность. Организаторы рок-фестиваля „Кардиограмма“ не выполнили свои финансовые обязательства перед стадионом за концерт, состоявшийся в 2023 году», — пояснили представители.

Также отправлен запрос организаторам фестиваля. Ответ ожидается.

«Кардиограмма» прошла в Екатеринбурге впервые в прошлом году. На сцене выступали рок-группы Stigmata, «Анимация», «Эпидемия», а также музыканты Вадим Самойлов, Гарик Сукачев и другие. Мероприятие планировали провести вновь — 15 и 16 июня на стадионе, но позже фестиваль перенесли в «МТС Live Холл» и у него сменились даты на 8 и 9 июня.

Собеседник агентства пояснил, что такие перемены могли быть связаны с судами: команда «Кардиограммы» не выплатила около 88 тысяч рублей станции скорой медицинской помощи имени Капиноса. Также с фестивалем судится Hyatt Place Ekaterinburg — сумма иска составляет 679 тысяч рублей.