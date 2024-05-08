В Свердловской области заведующего моргом задержали за вымогательство взятки

Заведующий вымогал деньги у санитара за его труд Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Краснотурьинске задержан заведующий патологоанатомическим отделением Эль-Хатиб Хайтам Самира. Его подозревают в вымогательстве взятки у собственного сотрудника-санитара. Об этом URA.RU сообщили сразу два источника, близкие к медицинским кругам.

«Заведующий был задержан сотрудниками ОБЭП в момент, когда санитар принес ему порядка 60 тысяч рублей. Это были деньги, которые он отдавал начальнику за то, что одевал трупы покойных в морге, чтобы выдать родственникам», — рассказал один из собеседников агентства.

Он пояснил, что по закону больница может оказывать платные услуги по обряжению покойных. Вырученные деньги поступают в кассу. «Санитар имел право работать на государственных площадях: обмывать тела, обряжать и тому подобное. За свой труд он получал порядка трех тысяч рублей с клиента и выдавал чек. Но что-то пошло не так, и часть денег пришлось отдавать заведующему», — добавил источник.

Второй источник объяснил что Эль-Хатиб Хайтам — выходец из Сирии, ныне гражданин России. Является кандидатом медицинских наук. До переезда на Урал работал в Волгограде. В краснотурьинскую больницу его пригласил бывший главврач Андрей Мальков.

«Перед задержанием Эль-Хатиб был в отпуске, а когда вернулся, потребовал от санитара сразу крупную сумму, которая якобы „накопилась“. Санитар, вероятно, сообщил о вымогательстве силовикам, и в момент передачи денег заведующего отделением взяли», — объяснил второй собеседник агентства.

В пресс-службах ГУ МВД и СУ СКР Свердловской области пока воздержались от комментариев в интересах дела. Известно, что патологоанатому уже избрана мера пресечения — арест. Эту информацию URA.RU подтвердили в Краснотурьинском городском суде.

«Обязанности заведующего патологоанатомическим отделением в настоящее время выполняет другой штатный врач. Отделение работает в штатном режиме», — сказали корреспонденту в пресс-службе городской больницы Краснотурьинска. От более развернутого ответа в учреждении отказались, сославшись на то, что не уполномочены комментировать информацию.