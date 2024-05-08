Участок свердловского экс-депутата Госдумы продали за 23 млн рублей

Участок Язева находится в Московской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В сельском поселении Федоскинское (Московская область) за 23,7 млн рублей продали участок свердловского экс-депутата Госдумы Валерия Язева, которого признали банкротом. Общая площадь земли составляет 29 тысяч квадратных метров. Информация об этом появилась на сайте «Федресурс».

Торги состоялись 6 мая. Земельный участок за 23777888 рублей приобрел бизнесмен Марк Негодуйко. Стоимость имущества определена на основании отчета о рыночной стоимости недвижимости. Оценка проводилась московской организацией «ЧипПроджект». Объявление о проведении торгов опубликовали 19 апреля.

Ранее участок Язева в свердловском поселке Рассоха общей площадью 3,2 тысячи «квардратов» выставили на торги за 20 млн рублей. Также на территории расположена баня на 362 квадратных метров. Продолжительность приема заявок на участие осуществлялась с 14 по 17 ноября 2023 года.

Язев, основатель корпорации «Ява», работал в Госдуме в 1997—2016 годах. Его предприятия все это время имели прибыль, но после сложения Язевым депутатских полномочий «Совкомбанк» подал иск о его банкротстве. Суд ввел в отношении Язева процедуру реструктуризации долгов на сумму 120,6 млн рублей. Общая сумма задолженности перед кредиторами составляла более 1,6 млрд рублей.