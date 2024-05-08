Автомобилисты встали в глухую пробку на въезде в Нижний Тагил. Фото

08 мая 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

Машины встали на Кушвинском тракте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На въезде по Кушвинскому тракту в Нижний Тагил вечером 8 мая собралась огромная пробка. Автомобилисты порядка часа не могут проехать участок, рассказал URA.RU читатель агентства. «Стоим на Кушвинском тракте перед Нижнем Тагилом около часа. Продвинуться никак не можем и объехать тоже сложно. Второй въезд в город по Серовскому тракту перекрыт, приходиться стоять здесь», — сказал собеседник. Утром на Екатеринбургской кольцевой автодороге образовался затор из-за сломанной легковушки. Движение было осложнено в обе стороны. Фото: читатель URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На въезде по Кушвинскому тракту в Нижний Тагил вечером 8 мая собралась огромная пробка. Автомобилисты порядка часа не могут проехать участок, рассказал URA.RU читатель агентства. «Стоим на Кушвинском тракте перед Нижнем Тагилом около часа. Продвинуться никак не можем и объехать тоже сложно. Второй въезд в город по Серовскому тракту перекрыт, приходиться стоять здесь», — сказал собеседник. Утром на Екатеринбургской кольцевой автодороге образовался затор из-за сломанной легковушки. Движение было осложнено в обе стороны.