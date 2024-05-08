Машины встали на Кушвинском тракте
На въезде по Кушвинскому тракту в Нижний Тагил вечером 8 мая собралась огромная пробка. Автомобилисты порядка часа не могут проехать участок, рассказал URA.RU читатель агентства.
«Стоим на Кушвинском тракте перед Нижнем Тагилом около часа. Продвинуться никак не можем и объехать тоже сложно. Второй въезд в город по Серовскому тракту перекрыт, приходиться стоять здесь», — сказал собеседник.
Утром на Екатеринбургской кольцевой автодороге образовался затор из-за сломанной легковушки. Движение было осложнено в обе стороны.
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