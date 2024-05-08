Автомобилисты встали в глухую пробку на въезде в Нижний Тагил. Фото

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Трасса М5 Дорога Челябинск, пробка, трасса м5, дорога
Машины встали на Кушвинском тракте Фото:

На въезде по Кушвинскому тракту в Нижний Тагил вечером 8 мая собралась огромная пробка. Автомобилисты порядка часа не могут проехать участок, рассказал URA.RU читатель агентства.

«Стоим на Кушвинском тракте перед Нижнем Тагилом около часа. Продвинуться никак не можем и объехать тоже сложно. Второй въезд в город по Серовскому тракту перекрыт, приходиться стоять здесь», — сказал собеседник.

Утром на Екатеринбургской кольцевой автодороге образовался затор из-за сломанной легковушки. Движение было осложнено в обе стороны.

Фото:

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На въезде по Кушвинскому тракту в Нижний Тагил вечером 8 мая собралась огромная пробка. Автомобилисты порядка часа не могут проехать участок, рассказал URA.RU читатель агентства. «Стоим на Кушвинском тракте перед Нижнем Тагилом около часа. Продвинуться никак не можем и объехать тоже сложно. Второй въезд в город по Серовскому тракту перекрыт, приходиться стоять здесь», — сказал собеседник. Утром на Екатеринбургской кольцевой автодороге образовался затор из-за сломанной легковушки. Движение было осложнено в обе стороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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