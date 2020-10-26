На освещенных участках Луны обнаружили воду Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Наличие воды на солнечной стороне Луны подтвердили специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Однако пока они затрудняются сказать, доступна ли эта вода для использования.

Воду обнаружили с помощью летающего инфракрасного телескопа SOFIA, которая размещена на самолете Boeing 747. Уточняется, что общая площадь воды составляет около 40 тысяч квадратных километров. «Мы еще не знаем, можем ли мы использовать эту воду в качестве ресурса, но наличие воды на Луне является ключевым для наших планов исследований», — отметил в Twitter гендиректор NASA Джим Брайденстайн.

В свою очередь российские ученые заявили, что им было известно о воде на освещенной стороне Луны с 2010 года, но американские специалисты до последнего момента отказывались в это верить. Заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов сообщил РИА «Новости», что тогда прибор российско-американского производства LEND впервые показал возможность нахождения воды под тонким слоем лунного вещества.

«Американцы считали, что там воды не может быть, а мы ее там увидели, написали статью, она опубликована в Science… Сейчас в этой статье они сделали великое американское открытие, они увидели, что вода есть на освещаемой поверхности», — пояснил ученый. Он отметил, что ранее в NASA придерживались мнения, что вода на Луне может находиться в кратерах только на обратной темной стороне, которая не подвергается солнечному нагреву.