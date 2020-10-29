Свердловским таксистам без защитных экранов придумали наказание

Таксистов и автопарки, которые откажутся выполнить указ губернатора и установить в автомобилях защитные экраны между водителем и пассажиром, накажут по «коронавирнусной» 1 части статьи 20.6.1 КОАП РФ. Их обвинят в «невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения», сообщил собеседник URA.RU.
Часть 1 статьи 20.6.1 КоАп РФ предусматривает наказание для физических лиц в размере от 1000 до 30000 рублей, для должностных лиц от 10000 до 50000 рублей, для юридических лиц от 100000 до 300000 рублей.
Право контролировать машины получат «уполномоченные органы», уточняет источник. Ранее, когда речь шла о соблюдении гражданами масочного режима, к ним относились сотрудники Роспотребнадзора, полиции, министерства общественной безопасности региона.
URA.RU сообщало, что жители Свердловской области отказываются платить штрафы за нарушение масочного режима. Региональный бюджет получил только 27% средств от общей суммы выписанных административных протоколов. По данным на начало октября нарушители выплатили 375 тысячу 971 рубль штрафов, при этом общий объем выписанных судом штрафов превышал 1,3 миллиона рублей.
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