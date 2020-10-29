Авиакомпания Utair понесла крупные убытки из-за рекордного снижения количества пассажиров
Мост через Обь построят быстрее — ЛДПР выступили против главы района — КПРФ обвинили медиков — авиакомпания Utair отчиталась о катастрофическом снижении пассажиропотока — двое рабочих погибли на газопроводе. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 30 октября — в обзоре URA.RU:
Сроки строительства моста через Обь сократят
- Зампредседателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил Минтрансу сократить на один год сроки строительства второго моста через Обь. Это было решено после встречи с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.
ЛДПР пошла против главы района
- Либерал-демократы отказались голосовать за награждение главы Сургутского района Андрея Трубецкого почетным знаком «За вклад в развитие законодательства». Они предложили придать публичной огласке результаты проверки прокуратуры о фиктивной регистрации фирм на территории района.
Коммунисты обвинили медиков в отказе делать ковид-тесты
- Лидер КПРФ Югры Алексей Савинцев обвинил медиков ХМАО в том, что они вынуждают население делать платные тесты на коронавирус. Об этом он заявил во время заседания окружной думы, передает корреспондент URA.RU.
Ситуация с коронавирусом не улучшается
- За эту неделю от коронавируса умерли в 1,5 раза больше югорчан, чем за предыдущую. В период с 23 по 29 октября COVID умерли 19 человек, а в период с 16 по 22 — умерли 12 жителей округа.
Авиакомпания Utair понесла крупные убытки
- Авиакомпания Utair с января по сентябрь 2020 года перевезла 3,4 млн человек,, а за тот же период прошлого года — шесть млн. Пассажиропоток снизился на более чем 43%.
Два человека погибли на газопроводе
- В ХМАО два сотрудника нефтегазовой компании погибли 29 октября во время ремонтных работ на магистральном газопроводе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
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