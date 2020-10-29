29 октября 2020
28 октября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 30 октября. У Utair почти в два раза снизилось количество пассажиров, коммунисты обвинили медиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
Авиакомпания Utair понесла крупные убытки из-за рекордного снижения количества пассажиров Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Мост через Обь построят быстрее — ЛДПР выступили против главы района — КПРФ обвинили медиков — авиакомпания Utair отчиталась о катастрофическом снижении пассажиропотока — двое рабочих погибли на газопроводе. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 30 октября — в обзоре URA.RU:

Сроки строительства моста через Обь сократят

ЛДПР пошла против главы района

  • Либерал-демократы отказались голосовать за награждение главы Сургутского района Андрея Трубецкого почетным знаком «За вклад в развитие законодательства». Они предложили придать публичной огласке результаты проверки прокуратуры о фиктивной регистрации фирм на территории района.

Коммунисты обвинили медиков в отказе делать ковид-тесты

Ситуация с коронавирусом не улучшается

  • За эту неделю от коронавируса умерли в 1,5 раза больше югорчан, чем за предыдущую. В период с 23 по 29 октября COVID умерли 19 человек, а в период с 16 по 22 — умерли 12 жителей округа.

Авиакомпания Utair понесла крупные убытки

  • Авиакомпания Utair с января по сентябрь 2020 года перевезла 3,4 млн человек,, а за тот же период прошлого года — шесть млн. Пассажиропоток снизился на более чем 43%.

Два человека погибли на газопроводе

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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