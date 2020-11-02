Глава Минтранса может стать губернатором российского региона

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Международная выставка «Дорога-2019» в «Екатеринбург-Экспо».Екатеринбург, дитрих евгений
По информации агентства, в правительстве сейчас обсуждается отставка Евгения Дитриха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Министерства транспорта РФ Евгений Дитрих может занять пост временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области. Об этом журналистам рассказал источник, близкий к администрации президента.

«Кандидатура главы Минтранса Евгения Дитриха рассматривается на пост врио губернатора Белгородской области», — пишет РБК. По информации агентства, в правительстве сейчас обсуждается его отставка. Пост главы Минтранса могут занять руководитель Росавтодора Андрей Костюк или глава Росавиации Александр Нерадько. Также должность министра транспорта прочат главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву.

Дитрих руководит ведомством с мая 2018 года, передает RT. Он был назначен на эту должность на шесть лет. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль никогда не анонсирует и не обсуждает кадровые вопросы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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