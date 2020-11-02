В Кремле прокомментировали слухи об отставке министра транспорта

Дмитрий Песков подчеркнул, что не обсуждает кадровые перестановки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле не подтвердили и не опровергли возможную отставку действующего министра транспорта России Евгения Дитриха. Об официальной позиции по этому вопросу рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Мы никогда не анонсируем и не обсуждаем кадровые вопросы», — сказал Песков. Ранее сообщалось, что Дитрих может уйти в отставку в ближайшее время.

Пост главы Минтранса РФ могут занять руководитель Росавтодора Андрей Костюк или глава Росавиации Александр Нерадько, сообщалось ранее инсайдерами РБК. Также должность министра транспорта прочат главе «Аэрофлота» Виталию Савельеву, передает «Национальная служба новостей».