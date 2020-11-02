На площади Грабен в центре Вены задержаны четверо террористов. В спецоперации задействованы военные.
«Полиция Вены задержала четырех террористов на центральной площади Грабен», — передает РИА «Новости». Сообщается, что один из местных телеканалов показывал кадры задержания в прямом эфире. Террористы, одинаково одетые в белые брюки, стояли с поднятыми вверх руками. По информации СМИ, нападению террористов подвергались сразу несколько объектов, прозвучало около 50 выстрелов. Глава МВД Австрии попросил жителей города не выходить на улицы.
Ранее сообщалось, что неизвестные совершили нападение на синагогу в центре Вены. Подтверждена версия теракта. По информации СМИ погибли семь человек, однако официального подтверждения информации пока нет. Один из нападавших подорвал себя поясом со взрывчаткой.
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